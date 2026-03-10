Силы ПВО сбили за ночь 17 украинских БПЛА над Россией

За ночь силы противовоздушной обороны сбили 17 беспилотников Украины над Россией. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Девять дронов уничтожили над Крымом, пять — над Белгородской областью, три — над Курской.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что вечером и ночью средства ПВО ликвидировали вражеские беспилотники в четырех районах области — Матвеево-Курганском, Неклиновском, Миллеровском, Мясниковском. Он отметил, что в результате происшествия никто не пострадал, информация о разрушениях на земле тоже не поступала.

Прошлой ночью над Россией сбили 163 украинских беспилотника. Дроны ликвидировали над Брянской, Калужской, Новгородской, Белгородской и Смоленской областями. Также в Крыму, Краснодарским крае и над Черным морем.