Средства ПВО сбили беспилотники в четырех районах Ростовской области

Вечером и ночью силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотники в четырех районах Ростовской области. Об этом заявил губернатор региона Юрий Слюсарь в телеграм-канале .

«Минувшим вечером и ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в четырех районах — Матвеево-Курганском, Неклиновском, Миллеровском, Мясниковском», — написал он.

По словам Слюсаря, информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Опасность атаки беспилотников сохраняется в регионе. Он призвал местных жителей быть осторожными.

Вчера за ночь силы ПВО ликвидировали 163 украинских беспилотника над Россией. Больше всего дронов сбили в Брянской области — 54, также 47 уничтожили в Крыму, 16 — над Краснодарским краем, 11 — над Калужской областью. Еще восемь БПЛА над Новгородской, пять — над Белгородской, по четыре над Смоленской областью и Черным морем.