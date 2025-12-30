Силы ПВО сбили за четыре часа 109 дронов ВСУ

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 109 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, ВСУ устроили массовую атаку в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени. Над Брянской областью российские военные сбили 80 БПЛА, еще 10 — в Калужской области.

Также восемь дронов ликвидировали над Московской областью, в том числе три летевших на столицу БПЛА. В Курской области уничтожили семь беспилотников.

Над территорией Воронежской области сбили два БПЛА, еще по одному — в Белгородской и Смоленской областях.

Ранее сообщалось о попытке Украины атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. Боевики выпустили по ней более 90 дронов. Все летевшие с нескольких направлений БПЛА не достигли цели.