Силы ПВО сбили восемь дронов ВСУ над Смоленской областью

Силы противовоздушной обороны ликвидировали за минувшую ночь восемь украинских беспилотников в Смоленской области. Об этом заявил губернатор Василий Анохин в мессенджере «Макс» .

«За прошедшую ночь над территорией региона силами Министерства обороны России сбито восемь украинских БПЛА. Пострадавших среди населения, повреждений зданий и объектов инфраструктуры нет», — заявил он.

Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что средства ПВО ликвидировали 22 дрона ВСУ в регионе. Он отметил, что в результате ЧП никто не пострадал. По предварительным данным, разрушений на земле тоже нет.

Также утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении двух беспилотников в столичном регионе. О первом он написал в 04:17, о втором — 05:52. Градоначальник подчеркнул, что на места падения обломков БПЛА прибыли сотрудники экстренных служб.