Четверо жителей Шебекина получили ранения при атаке беспилотников

ВСУ атаковали беспилотниками Шебекинский округ, четыре человека получили ранения. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

В самом городе дрон атаковал административное здание. Находившиеся в нем три женщины получили минно-взрывные травмы, одна из них — еще и ранения в грудь, руку и ногу. Их отправили на лечение в областной центр. Повреждения получили фасад здания и припаркованный рядом автомобиль.

Кроме того, пострадала жительница села Новая Таволжанка. У нее минно-взрывная травма, ранение грудной клетки и ссадина плеча.

Утром РИА «Новости» со ссылкой на бойца группировки «Север» сообщило, что за сутки расчет БПЛА мотострелковой бригады уничтожил более 70 украинских беспилотников в районе границы Белгородской и Харьковской областей.