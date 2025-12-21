Силы ПВО сбили три БПЛА над российскими регионами

Минобороны: средства ПВО сбили три БПЛА в течение ночи

В течение прошедшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что один беспилотник ликвидировали над территорией Ростовской области, и еще два — над Волгоградской областью.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил в Telegram-канале, что обломки БПЛА упали в Чертковском районе, никто не пострадал.

Днем ранее упавшие на пути обломки беспилотников задержали поезда в Воронежской области. Также повреждения получили две хозяйственные постройки, отмечал глава региона Александр Гусев.

До этого хутор и село в Ростовской области остались без подачи электричества после атаки БПЛА, сообщал Слюсарь.