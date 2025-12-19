Слюсарь сообщил о повреждении домов и автомобилей из-за атаки беспилотников

Слюсарь: хутор и село в Ростовской области остались без света после атаки БПЛА

В результате атаки украинских боевиков в Ростовской области нарушено энергоснабжение села Займо-Обрыв Азовского района и хутора Недвиговка Мясниковского района после обрыва проводов. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

По его словам, после повреждения высоковольтной ЛЭП от энергоснабжения отключили промышленных потребителей в Западной промзоне и жилые дома в Болгарстрое.

«На проспекте Шолохова загорелась хозпостройка, возгорание ликвидировали на 10 квадратных метрах», — написал Слюсарь.

Кроме того, в Таганроге пострадали кровля и остекление в пяти частных домах, вспыхнули три автомобиля.

«Информация о полученном ущербе уточняется. С наступлением светлого времени суток начнут работу муниципальные комиссии», — заключил он.

Губернатор уточнял, что средства противовоздушной обороны ликвидировали украинские дроны в пяти районах области.