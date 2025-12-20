Упавшие на пути обломки беспилотников задержали поезда в Воронежской области

Временная задержка движения поездов произошла в Воронежской области из-за упавших на пути обломков беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев .

По его словам, на некоторое время встали как грузовые, так и пассажирские составы, следующие в южном направлении.

Гусев добавил, что сейчас движение на железной дороге полностью восстановили.

«Из-за падения обломков [беспилотников] в пригороде Воронежа повреждено остекление двух хозпостроек. На месте работают оперативные службы», — отметил губернатор Воронежской области.

Он подчеркнул, что в ночь на субботу, 20 декабря, дежурные средства противовоздушной обороны сбили над регионом 10 вражеских летательных аппаратов.

«По предварительной информации, пострадавших нет», — заявил Гусев.

Министерство обороны России сообщило, что в ночь на субботу, 20 декабря, средства противовоздушной обороны сбили 27 беспилотников, запущенных с территории Украины.

В ведомстве уточнили, что основные удары приняли на себя Воронежская и Белгородская области, где сбили по 10 летательных аппаратов.

Также воздушной атаке подверглись Липецкая и Курская области, где уничтожили по два беспилотника, а также Брянская область, куда прилетел один дрон. Еще два летательных аппарата сбили над Азовским морем.