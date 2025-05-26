Обломки дрона упали в промзоне в Ивановской области

В Кинешме отразили атаку беспилотников, обошлось без пострадавших. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ивановской области.

«В Кинешме отражена атака БПЛА. В промзоне зафиксировано падение обломков БПЛА», — уточнили в пресс-службе.

Повреждения получила хозяйственная постройка для хранения упаковки. Спецслужбы уже работают на месте падения обломков дрона.

В правительстве предупредили население, что режим опасности беспилотников еще сохраняется и надо быть бдительными.

До этого украинские боевики попытались атаковать город Елабугу. Местные жители сообщали о многочисленных взрывах в небе и работе систем противовоздушной обороны.