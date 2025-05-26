Обломки дрона упали в промзоне в Ивановской области
В Кинешме отразили атаку беспилотников, обошлось без пострадавших. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ивановской области.
«В Кинешме отражена атака БПЛА. В промзоне зафиксировано падение обломков БПЛА», — уточнили в пресс-службе.
Повреждения получила хозяйственная постройка для хранения упаковки. Спецслужбы уже работают на месте падения обломков дрона.
В правительстве предупредили население, что режим опасности беспилотников еще сохраняется и надо быть бдительными.
До этого украинские боевики попытались атаковать город Елабугу. Местные жители сообщали о многочисленных взрывах в небе и работе систем противовоздушной обороны.
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