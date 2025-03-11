Силы ПВО сбили семь дронов ВСУ, летевших на Москву

В Раменском городском округе российские зенитчики отразили атаку семи беспилотников, летевших на Москву. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отражена атака шести беспилотников, летевших на Москву», — уточнил глава города.

По предварительной информации, на месте падения обломком обошлось без пострадавших и разрушений.

Собянин отметил, что специалисты экстренных служб работают на местах. Позже он добавил, что в Раменском городском округе российские военные сбили еще один вражеский дрон.

Ранее жители Рязани рассказали, что над городом прозвучало от 10 до 17 взрывов, а также были сбиты несколько дронов ВСУ.

До этого украинские беспилотники атаковали машину скорой помощи в Херсонской области. Медики остались живы, но автомобиль и дорогостоящее медицинское оборудование были полностью уничтожены.