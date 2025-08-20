Силы ПВО сбили семь беспилотников ВСУ над Брянской областью

Силы противовоздушной обороны сбили семь украинских беспилотников над Брянской областью. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале .

«Силами ПВО Министерства обороны России над Брянской областью уничтожены семь вражеских БПЛА самолетного типа», — написал он.

По словам главы региона, в результате происшествия никто не пострадал, также нет разрушений. На место ЧП прибыли сотрудники экстренных служб.

Накануне два человека получили ранения из-за атак украинских БПЛА в Белгородской области. В селе Новая Таволжанка беспилотник атаковал территорию храма Покрова Пресвятой Богородицы. Ранения получила женщина, ее отправили в Шебекинскую ЦРБ.

Также два дрона атаковали Мокрую Орловку Грайворонского округа. ВСУ сбросили с беспилотника взрывчатку на сельхозтехнику. В итоге ранение получил местный житель, его госпитализировали в тяжелом состоянии.