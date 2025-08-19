ВСУ ударили по храму в Новой Таволжанке прямо во время службы

Как минимум один человек пострадал при атаке ВСУ на храм Покрова Пресвятой Богородицы селе Новая Таволжанка, сообщил Shot. По информации Telegram-канала , все произошло прямо во время службы.

«В результате атаки пострадала местная жительница. Сейчас ей оказывается помощь», — добавил собеседник канала.

Все обстоятельства случившегося уточняются. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пока не комментировал удар по храму в селе.

Ранее о двух пострадавших при атаке ВСУ женщинах сообщал глава Запорожской области Евгений Балицкий.

«При атаке вражеского БПЛА по Васильевскому муниципальному округу пострадали две женщины — 1961 и 1953 года рождения», — написал он в своем Telegram-канале.

Атака произошла, когда женщины были во дворе своего дома в селе Подгорное. Одна из пострадавших получила множественные осколочные ранения, ее доставили в хирургическое отделение. Вторая пострадавшая сейчас в стабильном состоянии, ее ранения не угрожают жизни и здоровью.