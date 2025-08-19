Сегодня 13:44 Два человека пострадали при атаках дронов ВСУ в Белгородской области Фото: РИА «Новости»
Два мирных жителя получили ранения в результате атак украинских беспилотников в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем
Telegram-канале.
В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа дрон атаковал
территорию храма Покрова Пресвятой Богородицы. Пострадала женщина, у нее диагностировали рваные и осколочные ранения лица. Пострадавшую доставили в Шебекинскую ЦРБ.
Кроме того, атака беспилотника зафиксирована в селе Мокрая Орловка Грайворонского округа. Там взрывное устройство сбросили с дрона на сельхозтехнику, в результате чего ранения получил местный житель. У него диагностировали баротравму и осколочные ранения грудной клетки, живота и спины. Состояние пострадавшего врачи оценивают как тяжелое, его перевозят в городскую больницу № 2 Белгорода.
На днях
