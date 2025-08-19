Два человека пострадали при атаках дронов ВСУ в Белгородской области

Два мирных жителя получили ранения в результате атак украинских беспилотников в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа дрон атаковал территорию храма Покрова Пресвятой Богородицы. Пострадала женщина, у нее диагностировали рваные и осколочные ранения лица. Пострадавшую доставили в Шебекинскую ЦРБ.

Кроме того, атака беспилотника зафиксирована в селе Мокрая Орловка Грайворонского округа. Там взрывное устройство сбросили с дрона на сельхозтехнику, в результате чего ранения получил местный житель. У него диагностировали баротравму и осколочные ранения грудной клетки, живота и спины. Состояние пострадавшего врачи оценивают как тяжелое, его перевозят в городскую больницу № 2 Белгорода.

На днях в Белгороде продлили ограничения на работу рынков и ТЦ на фоне атак БПЛА.