Силы ПВО сбили дроны в Каменском и Неклиновском районах Ростовской области

За ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали беспилотники в двух районах Ростовской области. Об этом заявил губернатор региона Юрий Слюсарь в телеграм-канале .

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Каменском и Неклиновском районах», — сказал он.

Слюсарь отметил, что информации о пострадавших и разрушениях на земле не было. Опасность атаки БПЛА в регионе сохранилась.

Накануне в аэропортах Сочи, Геленджика и Краснодара ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Такие меры были необходимы для безопасности.

Из-за запрета 11 рейсов в Адлер ушли на запасные аэродромы. Как отметил мэр Сочи Андрей Прошунин, силы противовоздушной обороны сбивали в небе беспилотники. Он призвал туристов и местных жителей не гулять по улицам и укрыться в помещениях без окон.