В Воронежской области водитель машины пострадал от украинского БПЛА

Силы ПВО в Воронежской области дважды за ночь отразили атаку беспилотниками. Один из дронов упал на машину и ранил водителя, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале .

«На юге области один из сбитых беспилотников упал на проезжающий по трассе автомобиль. Водитель получил ранение ноги. Ему уже оказана помощь», — сообщил он.

В этом же районе фрагменты беспилотника повредили частный дом и выбили окна на ферме. Гусев сообщил, что в Воронеже подавленный средствами радиоэлектронной борьбы дрон разрушил остекление на предприятии.

Режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области сохранился. Последняя атака стала второй, отраженной ночью российским военными. До полуночи они уже обезвредили несколько беспилотников. Тогда обошлось без раненых.

Взрывы раздались в Ростовской области. Местные жители рассказали о сбитом беспилотнике над Азовским морем.