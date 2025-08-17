Силы ПВО сбили почти 50 украинских БПЛА за ночь

В течение ночи дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали 46 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве отметили, что 16 дронов сбили над Белгородской областью, 14 — над Нижегородской, девять — над Воронежской, три — над Брянской.

Также по одному беспилотнику ликвидировали над Смоленской, Калужской, Орловской и Курской областями.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал об одном пострадавшем в регионе после прилета дрона ВСУ. Ранения получил монтер пути железнодорожной станции, его оперативно доставили в больницу.

После падения обломков дрона на железнодорожной станции повреждения получила ЛЭП. На участке задержали несколько поездов. В еще одном муниципалитете загорелась газовая труба.

Ранее дрон ВСУ атаковал автомобиль в Курской области, погибли мужчина и его 13-летний сын.