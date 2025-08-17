Мужчину ранило в результате атаки дронов ВСУ под Воронежем

Воронежскую область атаковали украинские беспилотники, в одном из муниципалитетов пострадал мужчина. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

Дежурные силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы подавили и уничтожили около пяти дронов ВСУ.

«По предварительной информации, в одном из муниципалитетов ранение получил монтер пути железнодорожной станции. Он госпитализирован», — уточнил Гусев.

Глава региона отметил, что из-за падения обломков БПЛА повреждения получила ЛЭП на железнодорожной станции. Задержали движение нескольких поездов. Не обошлось без повреждений в еще одном муниципалитете. Там загорелась газовая труба.

Ранее в Курской области дрон ВСУ атаковал автомобиль, погибли водитель и его 13-летний сын.