Дрон ВСУ сжег машину с отцом и сыном-подростком в Курской области

Запущенный украинскими боевиками беспилотник атаковал машину с водителем и пассажиром в Рыльском районе Курской области. Оба человека в авто погибли на месте, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн .

Он пояснил, что от удара летательного аппарата машина загорелась. Внутри салона находились 52-летний местный житель и его 13-летний сын. Никто из них не выжил.

«Искренние соболезнования семье. Это страшная смерть, тяжелейшая утрата», — заявил Хинштейн.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области призвал жителей отказаться от поездок в приграничные районы до особого распоряжения. Он подчеркнул, что риски погибнуть остались высокими.

В минувшую пятницу, 15 августа, запущенный с территории Украины беспилотник врезался в жилой дом в Курске и вызвал пожар. По данным Telegram-канала Shot, пламя охватило сразу несколько квартир. Прибывшие к горящему дому спасатели эвакуировали жильцов.