Житель Грайворона пострадал из-за удара ВСУ по автомобилю

Боевики ВСУ с помощью беспилотника атаковали машину в городе Грайворон. В результате пострадал мирный житель, заявил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Бойцы самообороны доставили пострадавшего в Грайворонскую ЦРБ», — отметил он.

Мужчина получил баротравму и осколочное ранение спины, его перевели в городскую больницу Белгорода. Гладков добавил, что из-за удара дрона автомобиль загорелся. Возгорание потушили пожарные расчеты.

Ранее от удара беспилотника пострадал житель Шебекина. Он получил минно-взрывную травму и травму глаза, но от госпитализации отказался. Машина, в которой находился мужчина, получила повреждения из-за взрыва.