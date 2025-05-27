Силы ПВО сбили почти 100 беспилотников над Россией

Минобороны: силы ПВО с вечера по утро сбили 99 БПЛА над регионами России

В период с 20:00 26 мая до 07:00 27 мая силы противовоздушной обороны уничтожили 99 беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Больше всего дронов ликвидировали над Белгородской областью – 56. Еще 25 – над Воронежской, семь – над Владимирской, пять – над Калужской, четыре – над Тульской, а также по одному над Ростовской и Липецкой областями.

Ранее жители Тульской области рассказали Telegram-каналу Shot, что слышали взрывы. На громкие звуки пожаловались люди из Новомосковска и Узловой. По их словам, в небе были видны вспышки и грохот.

Также губернатор региона Дмитрий Миляев в Telegram-канале заявил об опасности атаки БПЛА. Утром сигнал об опасности отменили.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что над регионом сбили 20 беспилотников. По его словам, обошлось без пострадавших и разрушений.