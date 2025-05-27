Силы ПВО сбили 20 беспилотников над Воронежской областью

Силы противовоздушной обороны уничтожили 20 дронов над четырьмя муниципалитетами Воронежской области. Об этом в Telegram-канале написал губернатор региона Александр Гусев.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. На востоке области на месте падения обломков сбитого беспилотника загорелся лес, но пожар уже потушен», — написал он.

Также Гусев отметил, что режим опасности БПЛА в регионе сохранился.

Сегодня ночью Telegram-канал Shot сообщил, что в небе над Тульской областью прогремели взрывы. По данным очевидцев, сработала система ПВО. Громкие звуки услышали жители Новомосковска и Узловой. При этом губернатор региона Дмитрий Миляев в Telegram-канале заявил об опасности атаки БПЛА.

Вчера мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны сбили три беспилотника на подлете к столице.