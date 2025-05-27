В небе над Тульской областью прогремели взрывы

Ночью 27 мая в небе над Новомосковском и Узловой Тульской области раздались взрывы. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев.

По предварительным данным, система ПВО отразила атаку украинских беспилотников.

Очевидцы сообщили, что над Новомосковском, расположенным в 32 километрах от Тулы, прогремело не менее пяти взрывов. Еще два взрыва зафиксировали в районе Узловой, где в небе наблюдались вспышки и слышался грохот.

В настоящее время официальных данных о пострадавших или разрушениях нет.

Кроме того, в эти же часы в аэропорту Калуги ввели план «Ковер», из-за чего временно приостановили все авиарейсы.

Ранее RT сообщил, что украинские боевики попытались атаковать химический завод в Ивановской области беспилотниками. Местные жители слышали несколько взрывов недалеко от Дмитриевского химзавода.