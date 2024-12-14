Силы ПВО сбили пять беспилотников в четырех регионах России

Украина попыталась атаковать объекты на территории России при помощи беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба российского оборонного ведомства в официальном Telegram-канале .

Попытку атаки Министерство обороны России охарактеризовало как террористическую. Украина применила беспилотники самолетного типа.

Два дрона силы ПВО сбили над Курской областью. Еще по одному уничтожили в Белгородской и Брянской областях. Последний ликвидировали над акваторией Черного моря.

Ранее о громких взрывах над городом сообщили жители Сочи. Предполагалось, что речь идет о работе российских ПВО по беспилотникам.

Кроме того, днем в субботу, 14 декабря, украинский беспилотник прицельно атаковал школьный автобус в Запорожской области.