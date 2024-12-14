Силы ПВО сбили пять беспилотников в четырех регионах России

Силы ПВО Минобороны сбили беспилотники ВСУ в четырех регионах России

Фото: РИА «Новости»

Украина попыталась атаковать объекты на территории России при помощи беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба российского оборонного ведомства в официальном Telegram-канале

Попытку атаки Министерство обороны России охарактеризовало как террористическую. Украина применила беспилотники самолетного типа. 

Два дрона силы ПВО сбили над Курской областью. Еще по одному уничтожили в Белгородской и Брянской областях. Последний ликвидировали над акваторией Черного моря. 

Ранее о громких взрывах над городом сообщили жители Сочи. Предполагалось, что речь идет о работе российских ПВО по беспилотникам. 

Кроме того, днем в субботу, 14 декабря, украинский беспилотник прицельно атаковал школьный автобус в Запорожской области.

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