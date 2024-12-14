Жители Сочи сообщили о мощных взрывах над городом

Shot: несколько взрывов прогремело у Сочи

Жители Сочи услышали над городом несколько взрывов. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По словам очевидцев, над Лазаревским районом произошло 4-5 взрывов. Громкие звуки слышали и жители расположенного неподалеку поселка Вардане.

Shot предполагает, что российские системы ПВО могли сработать в акватории Черного моря. Предварительно, здесь заметили беспилотник.

Официальные власти эту информацию пока не комментировали.

Ранее в субботу, 14 декабря, украинская сторона запустила несколько беспилотников по объектам в Белгородской области. В результате атаки в поселке Майский погиб девятилетний мальчик.