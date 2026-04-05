Силы ПВО сбили пять авиационных бомб и 293 БПЛА ВСУ за сутки
Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили пять управляемых авиабомб и 293 беспилотника самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России в свежей сводке о ходе спецоперации.
Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по военной инфраструктуре противника. ВС России в течение суток поражали объекты военных аэродромов, цеха сборки беспилотников, а также объекты топливно-энергетического комплекса, которые используются в интересах ВСУ.
Также удары пришлись по пунктам временной дислокации противника в 148 районах.
За ночь системы ПВО сбили 87 украинских дронов над российскими регионами.