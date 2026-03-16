Силы ПВО сбили ночью 16 марта 145 беспилотников ВСУ над регионами России

Системы противовоздушной обороны нейтрализовали за ночь над регионами 145 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Военные уничтожили дроны в период с 23:00 до 08:00 по московскому времени. Более трети аппаратов ликвидировали над Московским регионом — там сбили 53 БПЛА. Из них 46 летели на столицу.

В Брянской области перехватили 38 беспилотников, в Ярославской — 11, в Калужской — восемь, в Смоленской — семь, в Ростовской и Ульяновской — по пять, в Тверской — четыре.

По три дрона сбили под Костромой, Воронежем и в Крыму. Также два беспилотных аппарата поразили в Волгоградской области и по одному — в Саратовской и на Кубани. Из-за упавшего беспилотника вспыхнул пожар на территории нефтебазы в Лабинске.

Массовый налет БПЛА военные также отразили в ночь на 15 марта. Средства ПВО ликвидировали 170 дронов, 20 из которых летели на Москву.