Силы ПВО сбили над Россией 30 дронов за ночь

За ночь силы противовоздушной обороны сбили 30 украинских беспилотников самолетного типа в небе над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Больше всего БПЛА уничтожили над Ростовской областью — 15. Также 11 сбили над Крымом, два над Белгородской областью, по одному над Курской и Московским регионом.
Ночью около 05:30 представитель Росавиации Артем Кореняко заявил о введении ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги. В 06:30 запрет сняли. По словам Кореняко, ограничения вводили для обеспечения безопасности пассажиров.
До этого оборонное ведомство сообщило о ликвидации 29 БПЛА над Белгородской, Ростовской и Воронежской областями в период с 22:00 4 июня до 00:00 5 июня.
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