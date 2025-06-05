Сняли запрет на полеты ВС в аэропорту Калуги

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменили в аэропорту Калуги. Об этом заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
«В аэропорту Калуга (Грабцево) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — сказал он.
Запрет на полеты вводили примерно в 05:30 и сняли около 06:30. Кореняко отметил, что эти меры приняли для обеспечения безопасности пассажиров.
До этого пресс-служба Минобороны сообщила об уничтожении 29 беспилотников над тремя российскими регионами в период с 22:00 4 июня до 00:00 5 июня. Больше всего дронов уничтожили над Белгородской областью — 15. Также 11 БПЛА ликвидировали над Ростовской и три — над Воронежской.
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