Количество сбитых в направлении Москвы беспилотников увеличилось до четырех

Собянин: силы ПВО сбили на пути к Москве еще 2 БПЛА

«ПВО Минобороны уничтожено еще два вражеских беспилотника, летевших на Москву», — сказал он.

На месте падения обломков, по словам градоначальника, работают экстренные службы. Ранее он сообщал об уничтожении еще двух БПЛА, летевших на Москву. Звуки взрывов послышались в Одинцовском и Наро-Фоминском городских округах.

Режим опасности БПЛА объявлен в Ленинградской и Смоленской областях. Жители Смоленска услышали от пяти до восьми взрывов над югом города, в небе показались вспышки. О повреждениях на земле ничего неизвестно.