Силы ПВО сбили еще три беспилотника на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны ликвидировали еще три беспилотника на подлете к Москве. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере «Макс» .

«Еще три вражеских беспилотника, летевших на Москву, сбиты силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он.

Утром градоначальник сообщил о трех сбитых БПЛА в московском регионе. О первом написал в 05:29, о втором — в 06:06, о третьем — в 07:36. О новых трех стало известно после 10:00. В итоге количество сбитых за утро дронов достигло шести.

Также утром пресс-служба Минобороны сообщила, что за ночь средства ПВО ликвидировали 123 украинских БПЛА. Беспилотники сбили над Черным и Азовским морями, московским регионом, Крымом, Тульской, Орловской, Нижегородской, Курской, Калужской, Воронежской, Брянской и Белгородской областями.