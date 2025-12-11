Силы ПВО сбили еще 17 украинских беспилотников над Россией

Силы ПВО вечером в четверг, 11 декабря, сбили 17 дронов ВСУ над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны России .

В ведомстве уточнили, что средства ПВО уничтожили беспилотные летательные аппараты самолетного типа. В их числе: 15 — над территорией Брянской области и два — над Ростовской.

Всего с начала текущих суток российские военные ликвидировали 41 дрон, летевший в направлении Москвы. Более 650 рейсов задержали в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево из-за массовой атаки БПЛА. Часть рейсов задержали на нескольких часов, некоторые — полностью отменили. Небо над столицей закрыли в 1:54 в связи с беспилотной опасностью. Ограничения в аэропортах стали вводить еще раньше.