Силы ПВО сбили 41 БПЛА на подлете к Москве с начала суток

Силы противовоздушной обороны с начала текущих суток уничтожили 41 беспилотный летательный аппарат, летевший в направлении Москвы. Об этом свидетельствуют данные, которые опубликовал мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале .

Утром 11 декабря система ПВО Минобороны России, согласно сообщению градоначальника, уничтожила еще два беспилотника, атаковавших Москву. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Таким образом, общее количество БПЛА, сбитых на подлете к столице после полуночи 11 декабря, достигло 41. Ранее в течение дня Собянин также информировал о нескольких подобных инцидентах.

Более 240 рейсов задержали в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево из-за массовой атаки БПЛА. Часть рейсов задержаны на сроки до нескольких часов, часть уже полностью отменены.