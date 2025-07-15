Число пострадавших в Воронеже после атаки ВСУ достигло 27

Гусев: после атаки дронов на Воронеж за медпомощью обратились 27 человек

В результате ударов украинских БПЛА в Воронеже пострадали 27 человек. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

«Из них 14 гражданам потребовалась госпитализация (в том числе четырем несовершеннолетним), остальным помощь оказали амбулаторно», — написал он.

Также Гусев отметил, что двое раненых находятся в тяжелом состоянии. Три семьи разместили в пунктах временного пребывания. Остальные жильцы отказались от ПВР и временно переехали к родственникам.

После налета беспилотников на Воронеж порезы ног получил годовалый ребенок. Его родители при взрыве не пострадали. Также в городе ввели режим чрезвычайной ситуации для скорейшего устранения последствий теракта.