Число пострадавших в Воронеже после атаки ВСУ достигло 27

В результате ударов украинских БПЛА в Воронеже пострадали 27 человек. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.
«Из них 14 гражданам потребовалась госпитализация (в том числе четырем несовершеннолетним), остальным помощь оказали амбулаторно», — написал он.
Также Гусев отметил, что двое раненых находятся в тяжелом состоянии. Три семьи разместили в пунктах временного пребывания. Остальные жильцы отказались от ПВР и временно переехали к родственникам.
После налета беспилотников на Воронеж порезы ног получил годовалый ребенок. Его родители при взрыве не пострадали. Также в городе ввели режим чрезвычайной ситуации для скорейшего устранения последствий теракта.
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