Силы ПВО сбили два летевших на Москву беспилотника

Дежурные системы ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву. Об этом в телеграм-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.

«Сбиты два БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сообщил мэр.

В первой половине дня ракетчики уничтожили шесть украинских беспилотников, летевших на Москву. Первые три сбили до 08:00, сообщение о второй тройке появилось после 10:00.

ВСУ также атаковали беспилотниками Севастополь. Системы противовоздушной обороны сбили 10 БПЛА. Воздушные цели сбивали в районе Ласпи, мыса Херсонес, Балаклавы и Фиолента. Пострадавших нет.

За прошедшую ночь силы ПВО ликвидировали или подавили над российскими территориями 123 украинских беспилотника.