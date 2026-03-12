Силы ПВО сбили два дрона ВСУ над Севастополем

В Севастополе силы противовоздушной обороны уничтожили две воздушные цели при отражении атаки ВСУ. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Он рассказал, что получил информацию от Спасательной службы города, что в одном из многоквартирных домов в районе Нижней Голландии ударной волной выбило стекла в двух окнах. Кроме того, во дворе загорелся гараж из-за упавших обломков сбитых дронов.

Ранее Минобороны России сообщило, что украинские боевики снова попытались атаковать беспилотниками компрессорную станцию «Русская» на Кубани. Расчеты средств ПВО и РЭБ уничтожили 10 дронов ВСУ над газокомпрессорной станцией, обеспечивающей подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток».

До этого оборонное ведомство сообщало, что в ночь на 12 марта силы ПВО сбили 80 украинских дронов над восемью регионами, а также над Черным и Азовским морями.