За ночь средства ПВО уничтожили 355 беспилотников над Россией

Силы противовоздушной обороны ликвидировали 355 беспилотников над российскими регионами за ночь. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение прошедшей ночи, с 23:00 по московскому времени 14 мая до 7:00 15 мая, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 355 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Беспилотники ликвидировали над Белгородской, Волгоградской, Брянской, Воронежской, Курской, Калужской, Орловской, Ростовской, Псковской, Рязанской, Тамбовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, а также над столичным регионом, Крымом, Калмыкией, Краснодарским краем и акваториями Азовского и Каспийского морей.

Утром губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что в результате атаки БПЛА погибли три человека, 12 получили ранения, в том числе дети. Из-за удара получили повреждения два многоэтажных жилых дома, еще обломки дрона упали на территорию одного из промышленных предприятий.