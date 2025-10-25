Силы ПВО уничтожили летевший на Москву беспилотник

Силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник, летевший на Москву. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожен один беспилотник, летевший на Москву», — уточнил градоначальник.

Специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.

Жители Северного Тушина в домовом чате написали, что слышали, как прогремели два взрыва. Некоторые комментаторы предположили, что это работали силы ПВО.

Украинские военные атакуют Красногорск второй день подряд. Ранее в городе украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом, повреждения получили пять квартир, взрывной волной вырвало часть стены. Пострадали пять человек, включая ребенка. Мальчик находится в травматологии.