Силы ПВО сбили дрон ВСУ над Курской областью

Российские зенитчики уничтожили украинский беспилотник над территорией Курской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, дрон был самолетного типа. Киевский режим пытался устроить теракт на территории России около 23:40 по московскому времени.

Ранее в регионе несколько населенных пунктом остались без света после того, как украинские боевики обстреляли село Коровяковка. Никто из жителей не пострадал.

Под обстрел ВСУ также попала Белгородская область. Утром 25 мая загорелось сельхозпредприятие в селе Ясные Зори после того, как дрон ВСУ сбросил на крышу здания взрывное устройство. Пожар оперативно ликвидировали, люди не пострадали.