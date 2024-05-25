Несколько населенных пунктов в Курской области остались без света после обстрела

ВСУ утром 25 мая обстреляли село Коровяковка в Курской области. В результате никто не пострадал, но в нескольких населенных пунктах пропал свет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Алексей Смирнов.

«Никто из жителей не пострадал. В результате повреждения электрического оборудования нет света в нескольких населенных пунктах», — уточнил губернатор Алексей Смирнов.

Ремонтные работы, по его словам, проведут, как только позволит обстановка. Пока в Коровяковке продолжается подомовой обход.

Минувшей ночью над регионом уничтожили один беспилотник. О работе дежурных средств ПВО сообщили в Минобороны. Еще два дрона сбили над территорией Белгородской области.