Житель Белгородской области получил тяжелое ранение после атаки ВСУ

Украинские военные нанесли удар по селу Ясные Зори в Белгородской области, местный житель получил тяжелое ранение. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Дрон ВСУ атаковал село Ясные Зори Белгородского района, пострадал мирный житель. Мужчину в тяжелом состоянии с ранением ноги и минно-взрывной травмой доставили в городскую больницу № 2 в Белгороде. Пострадавшему оказали всю необходимую помощь», — написал он.

Гладков добавил, что более точная информация о последствиях атаки уточняется. Службы и администрация в светлое время суток проведут обход.

Ранее губернатор раскритиковал глав местных муниципалитетов за предоставление о своей работе недостоверных сведений. К Гладкову обратилась жительница Белгорода, которая пожаловалась, что мэр Валентин Демидов уже отчитался о ремонте поврежденного дома, хотя никто не приступал к работам. Глава региона пригрозил чиновникам, что за подобный обман перейдет на меры дисциплинарного взыскания.