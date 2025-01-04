Силы ПВО перехватили беспилотники над Смоленской областью

В Смоленской области сработала система ПВО. Военные уничтожили украинские беспилотники над Сафоновским и Ершичским районами, сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале .

«На территории Сафоновского и Ершичского районов силами Министерства обороны России пресечена атака двумя БПЛА ВСУ. По предварительным данным, разрушений на земле и пострадавших нет», — объявил он.

Губернатор призвал местных жителей в случае обнаружения обломков дронов позвонить в экстренные службы. Он посоветовал не прикасаться к фрагментам.

В ночь на 3 января российские военные обезвредили 22 беспилотника, из них 10 над Брянской областью. Украинские военные пытались атаковать также Ростовскую, Белгородскую, Орловскую, Липецкую и Волгоградскую области. В течение дня силы ПВО ликвидировали еще несколько дронов в пригороде Воронежа.