Силы ПВО сбили девять дронов над Воронежской областью

Силы противовоздушной обороны ликвидировали девять беспилотников над Воронежской областью. Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев в мессенджере «Макс» .

«Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над одним городским округом и четырьмя районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены девять беспилотных летательных аппаратов», — заявил он.

По неуточненной информации, в результате ЧП никто не пострадал. Опасность беспилотной атаки сохраняется.

Сегодня утром мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что системы противовоздушной обороны ликвидировали три беспилотника, которые летели в сторону столицы. По его словам, на место ЧП прибыли сотрудники оперативных служб.

Вчера вечером Минобороны сообщило, что силы ПВО за день уничтожили более 30 украинских БПЛА над российскими регионами.