Более 30 беспилотников ВСУ сбили за день над российскими регионами

Дежурные системы противовоздушной обороны ВС РФ за день уничтожили более 30 украинских БПЛА. Об этом в ежедневной сводке в мессенджере «Макс» сообщило Минобороны.

«В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — отметили в сообщении оборонного ведомства.

Беспилотники сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

За прошедшие сутки силы ПВО сбили или подавили 465 украинских БПЛА самолетного типа. Также российские военные уничтожили семь управляемых авиационных бомб и два реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS.