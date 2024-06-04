Силы ПВО сбили четыре снаряда «Ольхи» в Курской области

Дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали четыре снаряда реактивной системы залпового огня «Ольха» над территорией Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Дежурные средства ПВО уничтожили четыре реактивных снаряда РСЗО „Ольха“ над территорией Курской области», — заявили в ведомстве.

Сведения о пострадавших и разрушениях не поступали. В 12:42 временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов предупреждал население о ракетной опасности. Он призывал местных жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной или кладовой.

Также во вторник, 4 июня, дроны ВСУ нанесли удар по грузовому автомобилю на территории белгородского коммерческого предприятия в Шебекине, начался пожар. Водителя отвезли в больницу.

Ранее Минобороны заявило об уничтожении украинского штурмовика Су-25 в зоне специальной операции.