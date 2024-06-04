ВС России ликвидировали украинский Су-25 в зоне СВО

Минобороны: украинский Су-25 сбили в зоне ответственности группировки «Днепр»

Фото: РИА «Новости»

Российские подразделения группировки «Днепр» сбили штурмовик Су-25 воздушных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Подразделения группировки войск „Днепр“ сбили штурмовик Су-25 воздушных сил Украины», — заявили в ведомстве.

В Минобороны отметили, что подразделения группировки нанесли поражение технике и живой силе формирований 128-й горно-штурмовой и 65-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Лобковое и Работино Запорожской области.

«На данном направлении потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, две гаубицы М777 производства США, гаубица 2А65 „Мста-Б“, гаубица Д-20 и три автомобиля», — добавили в прсс-службе.

Ранее стало известно, что российские десантники лишили ВСУ крупного опорника близ Часова Яра. Многие украинские военнослужащие сдались в плен, среди них был в том числе и командир эвакуационной группы.

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