Водитель грузовика в Шебекине пострадал после двух атак БПЛА

Украинские дроны дважды атаковали в Шебекине грузовик и спровоцировали пожар. Водителя машины госпитализировали, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

«В городе Шебекине ВСУ дважды атаковали грузовой автомобиль на территории коммерческого предприятия с помощью БПЛА», — объявил он.

Первый дрон сдетонировал, водитель получил закрытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения. Гладков сообщил, что он самостоятельно обратился в больницу.

Мужчину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Губернатор заявил, что после обработки ран пострадавшего переведут на лечение из Шебекина в Белгород.

Грузовик загорелся. По словам Гладкова, огонь перекинулся на кабину и цистерну, пожарные благополучно его потушили.

В селе Ясные Зори украинский БПЛА налетел на легковую машину. Авто получило серьезные повреждения, но водитель не пострадал.