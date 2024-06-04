Водитель грузовика в Шебекине пострадал после двух атак БПЛА
Гладков: дроны ВСУ дважды атаковали грузовик в Шебекине, водитель пострадал
Украинские дроны дважды атаковали в Шебекине грузовик и спровоцировали пожар. Водителя машины госпитализировали, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«В городе Шебекине ВСУ дважды атаковали грузовой автомобиль на территории коммерческого предприятия с помощью БПЛА», — объявил он.
Первый дрон сдетонировал, водитель получил закрытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения. Гладков сообщил, что он самостоятельно обратился в больницу.
Мужчину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Губернатор заявил, что после обработки ран пострадавшего переведут на лечение из Шебекина в Белгород.
Грузовик загорелся. По словам Гладкова, огонь перекинулся на кабину и цистерну, пожарные благополучно его потушили.
В селе Ясные Зори украинский БПЛА налетел на легковую машину. Авто получило серьезные повреждения, но водитель не пострадал.