Украинские боевики обстреляли из «Града» брянский завод «Стрела»

Mash: ВСУ ударили по заводу «Стрела» под Брянском с помощью РСЗО «Град»

Украинская армия атаковала из РСЗО «Град» завод «Стрела» в Суземском районе Брянской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По информации канала, ВСУ уничтожили предприятие, на территории объекта горят цех и административное здание.

Mash уточнил, что в результате обстрела пострадали два охранника. Они получили легкие травмы. Завод занимался выпуском трансформаторов, дросселей, автотрансформаторов с плавной регулировкой напряжения и других товаров.

Губернатор региона Александр Богомаз подтвердил информацию о пожаре и разрушении завода в поселке Суземка. По его словам, обошлось без пострадавших.

Ранее системы противовоздушной обороны нейтрализовали над российскими регионами 13 беспилотников, сообщил RT. Аппараты сбили в Ростовской, Брянской и Белгородской областях.