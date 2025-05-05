Над Воронежем прогремели мощные взрывы

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать Воронеж беспилотниками. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По предварительным данным, над городом сбили несколько воздушных целей.

Очевидцы рассказали изданию, что на окраине Воронежа произошло от пяти до семи мощных взрывов. Перед этим в небе был слышен звук пролета дронов. В регионе объявили об угрозе атаки беспилотников.

Официальных данных о пострадавших и разрушениях пока нет.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что ВСУ атаковали автозаправку и жилой дом в регионе. В результате атаки загорелась бензоколонка и сгорел автомобиль.