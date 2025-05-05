Над Воронежем прогремели мощные взрывы

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать Воронеж беспилотниками. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По предварительным данным, над городом сбили несколько воздушных целей.
Очевидцы рассказали изданию, что на окраине Воронежа произошло от пяти до семи мощных взрывов. Перед этим в небе был слышен звук пролета дронов. В регионе объявили об угрозе атаки беспилотников.
Официальных данных о пострадавших и разрушениях пока нет.
Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что ВСУ атаковали автозаправку и жилой дом в регионе. В результате атаки загорелась бензоколонка и сгорел автомобиль.
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