Силы ПВО сбили еще 10 беспилотников, летевших на Москву

Средства противовоздушной обороны ликвидировали еще 10 летевших на Москву беспилотников. Об этом на платформе « Макс » сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — отметил градоначальник.

Вечером в среду Минобороны России сообщило об уничтожении 238 беспилотников в небе над регионами в течение дня. Дежурные силы ПВО засекали и ликвидировали воздушные цели в 15 субъектах страны, а также над Черным морем.

Все сбитые объекты, уточняли в ведомстве, относились к категории БПЛА самолетного типа. Такие летательные аппараты могут пролетать сотни километров.