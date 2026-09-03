Силы ПВО сбили еще 10 беспилотников, летевших на Москву
Собянин: силы ПВО уничтожили еще 10 летевших на Москву беспилотников
Средства противовоздушной обороны ликвидировали еще 10 летевших на Москву беспилотников. Об этом на платформе «Макс» сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — отметил градоначальник.
Вечером в среду Минобороны России сообщило об уничтожении 238 беспилотников в небе над регионами в течение дня. Дежурные силы ПВО засекали и ликвидировали воздушные цели в 15 субъектах страны, а также над Черным морем.
Все сбитые объекты, уточняли в ведомстве, относились к категории БПЛА самолетного типа. Такие летательные аппараты могут пролетать сотни километров.