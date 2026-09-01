Путин сообщил о попытке ВСУ прорвать систему ПВО в Москве и ударить по трем НПЗ

Путин заявил о попытке атаки БПЛА ВСУ на три НПЗ в Москве и Петербурге

Украинские беспилотники в ночь на воскресенье, 1 сентября, пытались атаковать три НПЗ в Москве и Петербурге. Об этом на пресс-конференции после саммит ШОС рассказал глава России Владимир Путин.

По оценке главы государства, налет стал очередной попыткой удара по гражданской инфраструктуре. Российские военные вовремя засекли вражеские аппараты и сорвали планы ВСУ.

«За эту ночь, мне доложили, большое количество беспилотников пытались опять прорвать ПВО Москвы и Санкт-Петербурга. Ударили уже по гражданским объектам, включая НПЗ, три НПЗ пытались поразить», — объяснил ситуацию Владимир Путин.

Россия же продолжает наносить удары по военной промышленности Украины. Российские войска успешно поражают и задействованную в интересах ВСУ логистику, дополнил глава государства.

Об успешных действиях в этом направлении регулярно докладывает и Минобороны. В воскресенье, 1 сентября, поразить удалось сразу несколько важных центров украинской армии.